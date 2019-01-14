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В Москву вернутся морозы 

Газета.Ru + ещё 23 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
Со среды, 16 января, в Москву вернется похолодание. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на экспертов центра погоды «Фобос».
Кроме того, по данным синоптиков, высота сугробов в столице за первые два дня недели увеличится на 4-5 см.
"Сегодня в столичном регионе мы ожидаем минус 1-3 градуса в Москве, по области от 0 до минус 5. Временами пройдет снег, достаточно плотный. Такая погода сохранится в столичном регионе еще сутки, но уже начиная со среды температура будет постепенно понижаться до значений минус 5-7 градусов, по ночам до минус 10-12 градусов", — сообщили в центре.
Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник ожидается до -3°С.
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