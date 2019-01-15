Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

МОСКВА , 15 янв — РИА Новости . Временами снег, сильный ветер, низкое атмосферное давление и до 2 градусов мороза ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте «Метеоновости».

"При облачной погоде временами будет идти снег, местами возможна метель. Максимальная температура воздуха в Москве минус 2-0 градусов, по области от минус 5 до 0 градусов", — говорится в сообщении.

По информации синоптиков, во вторник столицу ждёт сильный юго-восточный ветер — его скорость составит 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 728 миллиметров ртутного столба, что значительно ниже нормы.