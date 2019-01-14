Похолодание вернется в Москву со среды

Высота сугробов в Москве к середине недели увеличится еще на 4-5 см, со среды в столице ожидается похолодание. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».

«Сегодня в столичном регионе мы ожидаем минус 1-3 градуса в Москве, по области от 0 до минус 5. Временами пройдет снег, достаточно плотный. Такая погода сохранится в столичном регионе еще сутки, но уже начиная со среды температура будет постепенно понижаться до значений минус 5-7 градусов, по ночам до минус 10-12 градусов», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что за первые два рабочих дня недели высота сугробов в Москве увеличится еще на 4-5 см. «Количество выпавших с начала месяца осадков в Москве по состоянию на воскресенье — 23 мм, норма 52 мм, то есть, что называется, мы идем по графику. Высота снежного покрова 35 см, за сегодня и завтра увеличится еще примерно на 4-5 см. 7 января высота снежного покрова уже была 38 см, она понизилась, то есть она уплотняется, снижается. К среде высота снежного покрова тоже составит около 38 см», — пояснил синоптик.