Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Загруженность дорог Москвы оценивается в пять баллов 

Агентство «Москва» + ещё 4 15 января 2019
Фото: Национальная Служба Новостей
Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
По его данным, затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Рублево-Успенском, Можайском, Минском, Боровском, Киевском, Варшавском, Симферопольском, Каширском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Осташковском шоссе, шоссе Энтузиастов, на Октябрьском проспекте.
На МКАД автомобильные заторы образовались в районах Леанозово, Ховрино, Северное и Южное Тушино, Ясенево, Бирюлево Западное и Восточное, Вешняки, Ярославский, Лосиноостровский.
В пределах МКАД зафиксированы затруднения в движении на Ленинградском, Волоколамском, Строгинском шоссе, проспекте Маршала Жукова, ул. Свободы, Нижние Мневники, Малая Филевская, Можайском шоссе, Кутузовском, Мичуринском, Ломоносовском, Ленинском проспектах, проспекте Вернадского, ул. Мосфильмовская, Лобачевского, Обручева, Профсоюзная, Варшавском и Каширском шоссе, проспекте Андропова, ул. Люблинская, Волгоградском и Рязанском проспектах, шоссе Энтузиастов, Рубцовской набережной, ул. Большая Черкизовская, Стромынка, Ростокинском проезде, на Щелковском, Ярославском, Алтуфьевском и Дмитровском шоссе, проспекте Мира, ул. Большая Академическая, Руставели.
Движение на Третьем транспортном кольце затруднено в районах Марьина Роща, Савеловский, Беговой, Хамовники, Красносельский. На садовом кольце отмечаются затруднения в движении в районах Басманный, Красносельский, Тверской, Хамовники, Якиманка, Замоскворечье.
В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на Кремлевской, Болотной, Москворецкой набережных, ул. Большая Якиманка, Серафимовича, Балчуг, Пятницкая, Новый Арбат, в районе Лубянской площади, на Сретенском, Покровском и Яузском бульварах.
По прогнозам сервиса, к 13:00 загруженность дорог составит три балла.
Агентство «Москва»: последние новости
Мэр Москвы подписал распоряжение об увеличении выплат ветеранам-афганцам Прямые видеотрансляции с мест крещенских купаний в Москве организуют на портале «Окно в город» Wi-Fi на российских вокзалах и станциях в новогодние каникулы воспользовались около 220 тыс. раз
Комментарии
Новости Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба виновников керченского инцидента152
Россия назвала условие возвращения в ПАСЕ42
Пока вы спали: Медведев возьмется за «гильотину»151
Под Петербургом прогремел мощный взрыв
Киев выразил протест Москве
Видео
01:04
Россия отвернулась от ПАСЕ
Политика
00:28
Порошенко рассказал о напугавшем «российских танкистов» оружии
Конфликты Армия
03:20
Пока вы спали: В Польше убили «последнего друга» России
Общество
03:18
Решена судьба виновников керченского инцидента
Происшествия
00:50
Машины провалились в яму с кипятком в СПб
Происшествия Общество
03:10
США потребовали уничтожить российскую ракету
Армия
03:40
Пока вы спали: Медведев возьмется за «гильотину»
Общество
01:49
«Я человек, который официально „несет пургу“
Политика
01:48
Россия отказалась платить взнос в ПАСЕ
Политика
04:02
Макаревич получил новую должность
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение