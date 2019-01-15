Загруженность дорог Москвы оценивается в пять баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

По его данным, затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Рублево-Успенском, Можайском, Минском, Боровском, Киевском, Варшавском, Симферопольском, Каширском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Осташковском шоссе, шоссе Энтузиастов, на Октябрьском проспекте.

На МКАД автомобильные заторы образовались в районах Леанозово, Ховрино, Северное и Южное Тушино, Ясенево, Бирюлево Западное и Восточное, Вешняки, Ярославский, Лосиноостровский.

В пределах МКАД зафиксированы затруднения в движении на Ленинградском, Волоколамском, Строгинском шоссе, проспекте Маршала Жукова, ул. Свободы, Нижние Мневники, Малая Филевская, Можайском шоссе, Кутузовском, Мичуринском, Ломоносовском, Ленинском проспектах, проспекте Вернадского, ул. Мосфильмовская, Лобачевского, Обручева, Профсоюзная, Варшавском и Каширском шоссе, проспекте Андропова, ул. Люблинская, Волгоградском и Рязанском проспектах, шоссе Энтузиастов, Рубцовской набережной, ул. Большая Черкизовская, Стромынка, Ростокинском проезде, на Щелковском, Ярославском, Алтуфьевском и Дмитровском шоссе, проспекте Мира, ул. Большая Академическая, Руставели.

Движение на Третьем транспортном кольце затруднено в районах Марьина Роща, Савеловский, Беговой, Хамовники, Красносельский. На садовом кольце отмечаются затруднения в движении в районах Басманный, Красносельский, Тверской, Хамовники, Якиманка, Замоскворечье.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на Кремлевской, Болотной, Москворецкой набережных, ул. Большая Якиманка, Серафимовича, Балчуг, Пятницкая, Новый Арбат, в районе Лубянской площади, на Сретенском, Покровском и Яузском бульварах.

По прогнозам сервиса, к 13:00 загруженность дорог составит три балла.