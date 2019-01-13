Пять миллионов туристов посетили Москву в Новый год

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что интерес туристов к столице во время новогодних праздников был сопоставим с периодом проведения чемпионата мира по футболу.

«За месяц чемпионата мира в столице побывали 4,5 млн человек. Здесь практически за неделю приехало около 5 миллионов», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

Он отметил, что для функционирования городской инфраструктуры при таком потоке людей было задействовано около 200 тыс. работников общественного транспорта, коммунальных служб, правоохранителей. Он добавил, что некоторые праздничные площадки в спальных районах были не менее популярны, чем центральные.