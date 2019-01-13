Пять миллионов туристов посетили Москву в Новый год 

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что интерес туристов к столице во время новогодних праздников был сопоставим с периодом проведения чемпионата мира по футболу.
«За месяц чемпионата мира в столице побывали 4,5 млн человек. Здесь практически за неделю приехало около 5 миллионов», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-1».
Он отметил, что для функционирования городской инфраструктуры при таком потоке людей было задействовано около 200 тыс. работников общественного транспорта, коммунальных служб, правоохранителей. Он добавил, что некоторые праздничные площадки в спальных районах были не менее популярны, чем центральные.
Ранее News.ru писал, что МОЭК за период новогодних праздников увеличила отпуск тепловой энергии на 28,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение отпуска тепла произошло из-за более низкой температуры наружного воздуха. Объём полезного отпуска тепловой энергии потребителям за указанный период составил 165 тыс. Гкал, а в прошлом году этот показатель составил 128 тыс. Гкал.