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Музей Победы проведет специальные экскурсии на Старый Новый год 

Москва меняется 5 часов назад
Фото: Пресс-служба Парка Победы
Специальные экскурсионные программы по новогодней выставке подготовил Музей Победы к Старому Новому году.
12 и 13 января москвичи и гости столицы смогут узнать об истории самого любимого праздника на примере экспонатов выставки «Старый добрый Новый год». Это яркая коллекция новогодних игрушек, открыток, сувениров и карнавальных масок, переданная для экспозиции заслуженным артистом России Александром Олешко, а также из фондов Музея Победы.
Выставка «Старый добрый Новый год» погружает посетителей в волшебную и радостную атмосферу советского Нового года. Взрослые смогут вспомнить свои детские переживания, а юные гости — с головой окунуться в зимнюю сказку.
Время проведения экскурсий: в 12:00, 14:00, 16:00.
Бесплатно доехать до Музея Победы в выходные можно на специальном автобусе от станции метро «Парк Победы». Бесплатный трансфер отправляется каждые 30 минут с 10:00 до 19:00.
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