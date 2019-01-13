Музей Победы проведет специальные экскурсии на Старый Новый год

Специальные экскурсионные программы по новогодней выставке подготовил Музей Победы к Старому Новому году.

12 и 13 января москвичи и гости столицы смогут узнать об истории самого любимого праздника на примере экспонатов выставки «Старый добрый Новый год». Это яркая коллекция новогодних игрушек, открыток, сувениров и карнавальных масок, переданная для экспозиции заслуженным артистом России Александром Олешко , а также из фондов Музея Победы.

Выставка «Старый добрый Новый год» погружает посетителей в волшебную и радостную атмосферу советского Нового года. Взрослые смогут вспомнить свои детские переживания, а юные гости — с головой окунуться в зимнюю сказку.

Время проведения экскурсий: в 12:00, 14:00, 16:00.

Бесплатно доехать до Музея Победы в выходные можно на специальном автобусе от станции метро «Парк Победы». Бесплатный трансфер отправляется каждые 30 минут с 10:00 до 19:00.