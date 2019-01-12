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Полсотни рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 

News.ru 1 час назад
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Непогода в очередной раз внесле коррективы в работу крупнейших московских авиаузлов. По последней информации, задержано и отменено больше 50 рейсов.
Согласно данным онлайн-табло на 23:10 мск, самая сложная ситуация складывается во Внуково. Там задержано 19 и отменено девять вылетов. В Домодедово от расписания отстают 5 рейсов, ещё 10 отменены. В Шереметьево задержка коснулась 12 рейсов.
Причина — неблагоприятные погодные условия. Несколько часов назад в столице начались снегопады и метель. Наземные службы воздушных гаваней переведены на усиленный режим работы.
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Новости Москвы , Международный аэропорт Внуково , Аэропорт Шереметьево , Москва
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