Полсотни рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Непогода в очередной раз внесле коррективы в работу крупнейших московских авиаузлов. По последней информации, задержано и отменено больше 50 рейсов.

Согласно данным онлайн-табло на 23:10 мск, самая сложная ситуация складывается во Внуково . Там задержано 19 и отменено девять вылетов. В Домодедово от расписания отстают 5 рейсов, ещё 10 отменены. В Шереметьево задержка коснулась 12 рейсов.

Причина — неблагоприятные погодные условия. Несколько часов назад в столице начались снегопады и метель. Наземные службы воздушных гаваней переведены на усиленный режим работы.