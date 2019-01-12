В столичном районе Хорошёво возведён новый каменный храм

Здание построено по индивидуальному проекту

В столичном районе Хорошёво возведён новый каменный храм в честь святого великомученика Димитрия Солунского, передает "ТВ Центр"

На площадке побывал советник мэра и патриарха Владимир Ресин . Здание построено по индивидуальному проекту и рассчитано на 500 прихожан.

Там уже проведены электросети, оборудована система вентиляции, скоро запустят отопление по постоянной схеме. Для нижнего храма изготавливают деревянный резной иконостас. Весной планируется освящение Великим чином.