Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В столичном районе Хорошёво возведён новый каменный храм 

ТВ Центр 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Здание построено по индивидуальному проекту
В столичном районе Хорошёво возведён новый каменный храм в честь святого великомученика Димитрия Солунского, передает "ТВ Центр".
На площадке побывал советник мэра и патриарха Владимир Ресин. Здание построено по индивидуальному проекту и рассчитано на 500 прихожан.
Там уже проведены электросети, оборудована система вентиляции, скоро запустят отопление по постоянной схеме. Для нижнего храма изготавливают деревянный резной иконостас. Весной планируется освящение Великим чином.
ТВ Центр: последние новости
Собянин: новогодние мероприятия в столице посетили 12,6 млн человек К системе видеонаблюдения Москвы подключили более 7 тысяч камер В Москве открыли новую платформу Карачарово
Новости Москвы , Владимир Ресин , ТВ Центр
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ ответили на идею Киева отменить право вето в ООН31
Роспотребнадзор отреагировал на «зараженные мандарины»67
Венгры попросили Запад не трогать Россию318
Познер назвал причину русофобии на Западе387
Кандидат в президенты Украины штурмовал офис жены74
Видео
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
00:55
Атака на храмы: что готовили ликвидированные боевики
Происшествия Статьи
02:23
Роспотребнадзор отреагировал на «зараженные мандарины»
Общество
02:47
Венгры попросили Запад не трогать Россию
В мире
00:44
Борьба за офис: Зеленский присоединился к штурму
В мире Статьи
02:01
«Разведен и свободен»: Цекало попрощался с женой
Шоу-бизнес Статьи
02:46
Познер назвал причину русофобии на Западе
Общество
00:32
Трамп похвастался своей жесткостью по отношению к России
В мире США
00:25
Взрыв в Париже унес четыре жизни
Происшествия
02:10
Измены, скандалы, деньги: как живет владелец Amazon
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение