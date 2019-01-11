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Единая рельсовая сеть в Москве создаст несколько сотен новых маршрутов 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве планируют создать единую рельсовую транспортную сеть, объединив железные дороги и метрополитен, таким образом у жителей появятся несколько сотен новых маршрутов, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Когда мы железные дороги и метро сделаем как единую транспортную городскую сеть, не как пригородную сеть, а как единую. То у нас, во-первых, появятся несколько сотен новых маршрутов. Жители смогут экономить огромное количество времени, добираясь внутри города как на наземном метро, так и на подземном», — сказал Хуснуллин в эфире телеканала «Москва 24».
Он отметил, что, во-вторых, единая транспортная сеть позволит выйти Москве в мировые лидеры по протяженности рельсового транспорта.
По его словам, рельсовая транспортная сеть в Москве будет как в Нью-Йорке, Токио, Лондоне и Париже.
«У нас сейчас 255 станций, а будет порядка 300 станций, около 450 километров — протяженность подземного метро, а железных дорог на территории Московского транспортного узла: 400 километров железных дорог и 221 станция», — добавил Хуснуллин.
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Комментарии1
Новости Москвы , Марат Хуснуллин , Правительство Москвы , Москва
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