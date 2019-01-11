В рамках проекта межмузейного обмена «Резидент» на ВДНХ в павильоне «Рабочий и колхозница» открылись две выставки, где представлены произведения из коллекции Самарского художественного музея и работы, посвященные Михаилу Булгакову. О запуске проекта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на своей странице в Instagram.
Гости выставки «Главные герои. Избранные произведения из коллекции Самарского художественного музея» познакомятся с работами отечественных художников от 18 века до 1970-х годов. Помимо этого в экспозицию вошли работы художников из Китая, Японии и Индии 17–19 веков.
Побольше узнать о жизни и творчестве советского писателя Михаила Булгакова можно посетив выставку «Явление героя. В поисках Михаила Булгакова». Материалы и экспонаты для совместной выставки предоставлены десятью музеями и галереями Москвы и Санкт-Петербурга, говорится на сайте мэра и правительства Москвы.
Выставки будут работать до 31 марта 2019 года.