Сергей Собянин пригласил москвичей на выставки в павильоне «Рабочий и колхозница»

Гости выставки «Главные герои. Избранные произведения из коллекции Самарского художественного музея» познакомятся с работами отечественных художников от 18 века до 1970-х годов. Помимо этого в экспозицию вошли работы художников из Китая, Японии и Индии 17–19 веков.

Побольше узнать о жизни и творчестве советского писателя Михаила Булгакова можно посетив выставку «Явление героя. В поисках Михаила Булгакова». Материалы и экспонаты для совместной выставки предоставлены десятью музеями и галереями Москвы и Санкт-Петербурга, говорится на сайте мэра и правительства Москвы

Выставки будут работать до 31 марта 2019 года.