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Риэлтор рассказал, в каких районах столицы самая высокая стоимость квартир 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В Москве выставили на продажу квартиру стоимостью в 148 миллионов рублей. Жилье находится в особняке на Остоженке.
Риэлтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков в комментарии "МИР 24" отметил, что это не рекордная стоимость жилья в столице. Он рассказал, что самая дорогая квартира в Москве стоит 2,5 миллиарда рублей. Расположена она в районе Пречистенской набережной.
По словам эксперта, самыми дорогими районами остаются Хамовники и Арбат.
Всего в настоящее время можно насчитать более 2 тысяч предложений квартир стоимостью более 150 миллионов.
Олег Бендриков также отметил, что цена на квартиры формируется по местоположению, квадратным метрам, исходя из престижности самого дома и комфорта проживания.
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Новости Москвы , Mir24.TV , Москва
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