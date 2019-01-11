Риэлтор рассказал, в каких районах столицы самая высокая стоимость квартир

Москве выставили на продажу квартиру стоимостью в 148 миллионов рублей. Жилье находится в особняке на Остоженке.

Риэлтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков в комментарии "МИР 24" отметил, что это не рекордная стоимость жилья в столице. Он рассказал, что самая дорогая квартира в Москве стоит 2,5 миллиарда рублей. Расположена она в районе Пречистенской набережной.

По словам эксперта, самыми дорогими районами остаются Хамовники и Арбат.

Всего в настоящее время можно насчитать более 2 тысяч предложений квартир стоимостью более 150 миллионов.

Олег Бендриков также отметил, что цена на квартиры формируется по местоположению, квадратным метрам, исходя из престижности самого дома и комфорта проживания.