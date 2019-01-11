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С. Собянин пригласил москвичей отпраздновать Старый Новый год 

Агентство «Москва» + ещё 9 11 января 2019
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей отпраздновать Старый Новый год. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Мало где празднуют Новый год дважды. Мы это делаем с большим удовольствием. В городе будет много интересного: от классической музыки до колядок», — написал мэр.
Кроме того он напомнил, что 13 января — последний день проведения в столице фестиваля «Путешествие в Рождество», а также поблагодарил всех, кто участвовал в организации этого мероприятия.
«Спасибо всем, кто принимал участие в подготовке и проведении фестиваля «Путешествие в Рождество»: организаторам, артистам, дизайнерам, сотрудникам торговли, коммунальных служб, транспорта и правоохранительных органов», — добавил. С. Собянин.
Зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в столице 14 декабря 2018 г. и продлится по 13 января 2019 г. На 78 площадках по всей Москве — в центре и других округах, а также в городских парках — посетителей ждут развлечения для всей семьи: ледовые балеты, спектакли российских и европейских театров, концерты популярных исполнителей, арт-объекты, спортивные игры, мастер-классы, экскурсии и многое другое.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , МВД , Москва
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