С. Собянин пригласил москвичей отпраздновать Старый Новый год

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей отпраздновать Старый Новый год. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мало где празднуют Новый год дважды. Мы это делаем с большим удовольствием. В городе будет много интересного: от классической музыки до колядок», — написал мэр.

Кроме того он напомнил, что 13 января — последний день проведения в столице фестиваля «Путешествие в Рождество», а также поблагодарил всех, кто участвовал в организации этого мероприятия.

«Спасибо всем, кто принимал участие в подготовке и проведении фестиваля «Путешествие в Рождество»: организаторам, артистам, дизайнерам, сотрудникам торговли, коммунальных служб, транспорта и правоохранительных органов», — добавил. С. Собянин.

Зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в столице 14 декабря 2018 г. и продлится по 13 января 2019 г. На 78 площадках по всей Москве — в центре и других округах, а также в городских парках — посетителей ждут развлечения для всей семьи: ледовые балеты, спектакли российских и европейских театров, концерты популярных исполнителей, арт-объекты, спортивные игры, мастер-классы, экскурсии и многое другое.