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Крупный научно-производственный комплекс построят в ТиНАО 

Москва24 + ещё 3 6 часов назад
Фото: пресс-служба Москомархитекруты
Он будет расположен на производственных территориях между ЖК "Румянцево-парк" и СНТ "Мир". Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
"Оба здания выполнены в единой стилистике — это стеклянные округлые объемы, которые придают комплексу интересный и динамичный облик", — сказал он.
Кузнецов также отметил, что в последние годы новые предприятия в столице приобретают приятный для глаз вид. По его мнению, это происходит, в первую очередь, за счет активных инвестиций в производственные и высокотехнологичные производства.
Комплекс будет состоять из двух корпусов: научно-производственного и административного. Первое здание будет переменной этажности, от одного до пяти этажей. Оно будет разделено на несколько функциональных блоков. В их числе административно-бытовой, два выставочных зала станков и оборудования, столовая, конференц-зал и сам производственный цех. В семиэтажном административном здании кроме офисов и торгового зала с кафе запланирована двухуровневая подземная автостоянка.
Ранее сообщалось, что в поселении Московский в ТиНАО построят офисно-деловой центр с атриумом. Здание будет разной этажности. В нем расположатся супермаркет, магазины непродовольственных товаров, предприятия быстрого обслуживания с обеденными залами и ресторан.
Предусмотрена наземная одноэтажная закрытая автостоянка на 115 машин. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Проект строительства торгового центра уже согласован Москомэкспертизой.
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Новости Москвы , Сергей Кузнецов , Москва
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