В Москве отреставрируют доходный дом на улице Забелина

Для доходного дома 1900 года постройки в центре столицы на улице Забелина разработают проект реставрации, впоследствии здесь проведут реставрационные работы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

«Департамент культурного наследия Москвы выдал задание на разработку проекта реставрации старинного доходного дома на улице Забелина. Следующим шагом после разработки проекта станет проведение реставрационных работ», — говорится в сообщении.

Доходный дом находится по адресу: улица Забелина, дом 3, строение 1. Он является объектом культурного наследия регионального значения и входит в ансамбль Городской усадьбы Н. А. Сумарокова — Н. А. Тюляевой (XVIII век — начало XX века, архитекторы В. Я. Яковлев, С. А. Карин, С. Ф. Воскресенский ).

Это каменное трехэтажное здание возвели в качестве доходного дома по заказу потомственной почетной гражданки Натальи Тюляевой в 1900 году.

«Доходный дом в Басманном районе был построен по проекту архитектора Сергея Воскресенского. Он сразу предназначался для размещения дорогих квартир, что и определило характер планировки. На каждом этаже размещалась одна квартира, состоящая из одиннадцати комнат. Подвальные помещения в основном использовались под хозяйственные нужды», — рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, ценность также представляет фасад здания — архитектор оформил его в формах эклектики с использованием мотивов модерна.

Емельянов уточнил, что для проведения грамотных работ по сохранению этого памятника необходимо подготовить детальный проект реставрации. Так, будут проведены историко-архивные и библиографические исследования, изучены инженерно-технические особенности здания, описаны будущие архитектурные и конструктивные решения.

Кроме того, в проекте должен быть представлен перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а также другие разделы, предусмотренные законодательством.

После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение работ.