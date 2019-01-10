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МЦК и железную дорогу полностью интегрируют до конца 2019 года 

Москва24 + ещё 4 1 час назад
Фото: москва24
Столичные власти планируют до конца текущего года полностью завершить интеграцию радиальных железных дорог и Московского центрального кольца (МЦК), сообщили в пресс-службе Стройкомплекса со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
"В этом году мы совместно с РЖД планируем открыть для пассажиров обновленную платформу "Северянин" на Ярославском направлении, а также платформу "НАТИ" на Ленинградском направлении", — приводит текст сообщения Агентство "Москва".
Как отмечается, платформы на данных станциях будут максимально приближены к станциям МЦК.
"Таким образом, завершится интеграция кольца и железнодорожных магистралей", — приводятся в сообщении слова Хуснуллина.
По его словам, интеграция железных дорог и МЦК обеспечит пассажирам комфортную пересадку с одного транспорта на другой, а также сократит время в пути.
Ранее в четверг Сергей Собянин и генеральный директор, председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли новый остановочный пункт "Карачарово" Горьковского направления МЖД. Мэр отметил, что открытие станции является важным этапом формирования нового транспортного узла.
Это один из этапов создания транспортно-пересадочного узла "Рязанская", который расположен на стыке Рязанского проспекта с Нижегородской улицей.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Олег Белозеров , Правительство Москвы , РЖД , АГН "Москва"
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