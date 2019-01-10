Аварию в тоннеле связали с нарушениями при строительстве

Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что одна из версий причин затопления тоннеля на Волоколамском шоссе — нарушения при его строительстве в 2003 году, передаёт канал «360». «В 2003 году здесь было расширение Волоколамского шоссе. Возможно, где-то были какие— то допущены отклонения, все может быть», — отметил заместитель мэра Москвы. Впрочем, чиновник оговорился, что делать поспешные выводы рано, поскольку подробности ЧП только начали изучать специалисты-проектировщики. 10 января в результате пропала грунта оказался затоплен тоннель, по которому проходит Волоколамское шоссе. В результате автомобильное движение в около тоннеля было парализовано. Руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин назвал причину инцидента — это размыв и просадка грунта в шлюзе №8 на склоне канала имени Москвы на площади 5 на 15 метров. Неофициальные источники ТАСС в экстренных службах сообщили о провале на площади в 50 квадратных метров. Геологи подсчитали, что на устранение последствий аварии уйдёт не меньше трёх месяцев. Специалисты не исключают, что причиной ЧП могла стать трещина в железобетонной опалубке в теле канала имени Москвы.