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Фото: Разрушительный Тушинский потоп 

Рамблер 36 минут назад
Автомобильный тоннель на Волоколамском шоссе в районе Тушино оказался затоплен. В Мосгортрансе заявили, что причиной прорыва воды стал провал грунта площадью 50 кв. м. Движение по тоннелю из центра Москвы перекрыто. На Ленинградском шоссе в сторону области образовался затор длиной почти три километра.
В момент ЧП на месте не было автомобилей, никто не пострадал. Очевидцы сняли на видео, как мутная вода хлещет на дорогу. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что остановить грязевой поток пока не удается.
Центр организации дорожного движения Москвы сообщил у себя в Twitter, что перекрыто движение по Волоколамскому шоссе в сторону области от станции метро «Сокол», съезд на шоссе и Трикотажный проезд с внутренней стороны МКАД.
«По возможности сегодня лучше избегать поездок в район Волоколамского шоссе», — отметили в ЦОДД.
Шлюз номер восемь, где произошел инцидент, входит в состав Тушинского гидроузла, связывающего Канал имени Москвы с Москвой-рекой. Шлюз расположен на южном склоне канала. Участок канала между шлюзами номер семь и восемь проходит в высоких дамбах.
Комментарии1
Новости Москвы , Фото , ИТАР-ТАСС , Москва
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