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Музей Победы в Москве установил рекорд посещаемости 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
За время новогодних праздников Музей Победы на Поклонной горе в Москве посетило более 35 тыс. человек, что является абсолютным рекордом по сравнению с прошлым годом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.
«В прошлом году во время новогодних каникул музей посетило около 30 тыс. человек», — отметили в музее.
В период с 30 декабря по 8 января в музее была представлена выставка «Старый добрый Новый год» с уникальной коллекцией новогодних украшений, переданной для экспозиции заслуженным артистом России Александром Олешко.
Кроме того, популярностью пользовались и другие временные выставки — «Сохранённые реликвии» и«Живая летопись войны».
Отмечается, что новогодний исторический квест «Ёлка Победы» посетило около 10 тыс. детей.
Во время каникул в кинотеатре музея показывали новинки кинопроката, а также был впервые запущен проект «кроссбукинг».
В конце декабря m24 сообщал, что на время зимних каникул более 80 музеев Москвы будут работать бесплатно.
RT на русском: последние новости
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Новости Москвы , Александр Олешко , ИТАР-ТАСС , Москва
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