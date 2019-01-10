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Собянин открыл новую железнодорожную платформу «Карачарово» 

ТВ Центр + ещё 7 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
Сергей Собянин в четверг открыл платформу "Карачарово" Горьковского направления Московской железной дороги. Новый остановочный пункт перенесли на полкилометра ближе к МЦК, что позволит пассажирам сократить время на пересадку в три раза.
По словам мэра, реализация этого проекта — всего лишь один из этапов создания крупного Транспортно-пересадочного узла "Рязанская". В его состав также войдёт строящаяся станция метро "Нижегородская", которую планируют открыть к началу следующего года. Собянин также подчеркнул, что новая платформа "Карачарово" улучшила доступность к МЦК для многих жителей многих районов.
"Это ряд московских районов, Подмосковья, в том числе города Железнодорожный и ряд других. Так что важный этап в формировании нового ТПУ. В целом это новые восточные ворота Москвы, в котором будут сосредоточены пять разных направлений общественного транспорта", — заявил Собянин.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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