Собянин открыл новую железнодорожную платформу «Карачарово»

Сергей Собянин в четверг открыл платформу "Карачарово" Горьковского направления Московской железной дороги. Новый остановочный пункт перенесли на полкилометра ближе к МЦК, что позволит пассажирам сократить время на пересадку в три раза.

По словам мэра, реализация этого проекта — всего лишь один из этапов создания крупного Транспортно-пересадочного узла "Рязанская". В его состав также войдёт строящаяся станция метро "Нижегородская", которую планируют открыть к началу следующего года. Собянин также подчеркнул, что новая платформа "Карачарово" улучшила доступность к МЦК для многих жителей многих районов.