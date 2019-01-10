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В Москве затопило Тушинский тоннель 

Рамблер + ещё 4 58 минут назад
Фото: РИА Новости
В четверг, 10 января, из-за провала грунта московский Тушинский тоннель залило водой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По предварительным данным, в момент происшествия машин в тоннеле не было. Грунт обвалился на склоне шлюза номер восемь Канала имени Москвы.
Telegram-канал Mash
По словам собеседника агентства, площадь провала грунта составляет 50 квадратных метров.
Движение в тоннеле перекрыли. Как передает агентство «Москва», в Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) водителям посоветовали объезжать тоннель из-за работы городских служб.
Telegram-канал Mash отмечает, что речь идет о прорыве дамбы Канала имени Москвы: из-за скопившейся воды просел грунт, после чего дамба дала течь.
Шлюз номер восемь, где произошел инцидент, входит в состав Тушинского гидроузла, связывающего Канал имени Москвы с Москвой-рекой. Шлюз расположен на южном склоне канала. Участок канала между шлюзами номер семь и восемь проходит в высоких дамбах.
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Новости Москвы , Москва
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