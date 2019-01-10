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Участок улицы в центре Москвы перекроют в январе в связи с подготовкой к параду 9 мая 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Автомобильное движение по участку проезда Девичьего Поля в Москве будут перекрывать по утрам в течение восьми дней в январе в связи с подготовкой к военному параду 9 мая. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
"Участок Девичьего Поля от пересечения с ул. Плющиха до пересечения с Новоконюшенным переулком. Период: 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 января с 07:00 до 09:30. Полное перекрытие", — говорится в сообщении.
Как поясняется, движение ограничат в связи с подготовкой к параду на Красной площади 9 мая.
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