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Клад потеряшек: что москвичи забывали в автобусах в праздники 

Москва24 + ещё 3 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В новогодние праздники москвичи и гости столицы чаще всего забывали в салонах автобусов, в зданиях автовокзалов и автостанций перчатки, варежки и шапки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мострансавто.
"Своих владельцев нашли несколько потерянных мобильных телефонов, портмоне и папок с документами, а также студенческих билетов", — говорится в сообщении пресс-службы.
Также уточняется, что в праздничные дни рейсы предприятия были выполнены более чем на 99 процентов.
Ранее стало известно, что пассажиры столичного метрополитена забыли более 200 различных предметов с начала новогодних каникул. Среди самых необычных — борода с посохом Деда Мороза и чемодан с вещами. Как отмечалось, все вещи, найденные в метро, передаются на склад забытых вещей. Склад находится на станции "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии.
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