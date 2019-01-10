Клад потеряшек: что москвичи забывали в автобусах в праздники

В новогодние праздники москвичи и гости столицы чаще всего забывали в салонах автобусов, в зданиях автовокзалов и автостанций перчатки, варежки и шапки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мострансавто.

"Своих владельцев нашли несколько потерянных мобильных телефонов, портмоне и папок с документами, а также студенческих билетов", — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что в праздничные дни рейсы предприятия были выполнены более чем на 99 процентов.

Ранее стало известно, что пассажиры столичного метрополитена забыли более 200 различных предметов с начала новогодних каникул. Среди самых необычных — борода с посохом Деда Мороза и чемодан с вещами. Как отмечалось, все вещи, найденные в метро, передаются на склад забытых вещей. Склад находится на станции "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии.