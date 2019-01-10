Фиолетовый снег пугает москвичей

Московские владельцы собак всерьёз опасаются фиолетовых пятен на снегу. Такие пятна время от времени появляются в разных районах столицы, и собаководы уверены, что именно так выглядит отрава, разбросанная по снегу. Люди стараются следить за своими питомцами и не позволяют им подходить к таким пятнам. Между тем, ветеринары не считают, что фиолетовые и розовые пятна — это яд, от которого животные гибнут. По мнению специалистов, такие следы оставляют петарды, которые москвичи в последние годы регулярно взрывают во время новогодних каникул. Пока нет ясности, что же придаёт снегу яркий цвет, но, вероятно, вскоре секрет будет раскрыт. Смотрите ролик и узнайте больше о фиолетовом снеге.