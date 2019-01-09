Год театра начинается: что покажут москвичам в 2019-м году

Более 200 мероприятий, приуроченных к Году театра, пройдет в столице в 2019 году. Про изменения в культурной жизни города «ВМ» побеседовала с депутатами Мосгордумы

Годом театра 2019-й объявил президент страны Владимир Путин . План праздничных событий, театральных премьер, выставок, творческих встреч и фестивалей в Москве сформировали в столичном Департаменте культуры. К уже существующей программе прибавилась новая культурная афиша. К примеру, 10 января в Российской государственной библиотеке заработает выставка «Корифеи русского театра», посвященная знаменитым деятелям сцены. В этот же день в МХТ имени Чехова дают спектакль «Женитьба», а в Государственном театре наций покажут постановку «Гамлет. Коллаж».

Театральный бум, как отмечают в комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, наблюдается в столице на протяжении нескольких лет. Интерес зрителей к новым постановкам растет из года в год.

Вместе с тем театры, как отмечают эксперты, не должны сосредотачиваться лишь на коммерческой составляющей. Одна из задач — воспитание зрителей, прививание традиционных семейных, жизненных ценностей. Поэтому и темы постановок следует выбирать особенно тщательно. При этом акцент следует делать на подрастающее поколение.

— Мы все выиграем, если в репертуар каждого театра будет включено несколько постановок, рассчитанных на юных зрителей, — полагают в профильной комиссии Мосгордумы.

Это направление, по мнению членов комиссии, требует дополнительной финансовой поддержки. Речь идет в том числе о продаже билетов по льготным ценам. При этом их стоимость должна быть такой, чтобы практически каждый зритель мог посещать театры без каких-либо ограничений.

Депутаты обращают внимание на то, что Год театра — возможность более тщательно обсудить существующие проблемы и найти пути их решения.

Все это будет только способствовать развитию учреждений культуры в дальнейшем.

В свою очередь заместитель председателя Мосгордумы, член комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Николай Губенко полагает, что для артистов старшего поколения, которые большую часть жизни отдали службе в театре, в качестве надбавки к пенсии необходимо ввести правительственные гранты.

— Предлагаю дать право пенсионерам покупать театральные билеты по льготным ценам, — выразил мнение парламентарий, отметив, что эта норма должна быть закреплена на законодательном уровне.

Преференции на билеты, по его мнению, должны действовать и для горожан с ограниченными возможностями здоровья. Для них также должны быть созданы все условия для комфортного пребывания в театрах.

Солидарен Николай Губенко с тем, что требуется развитие детских театров. А репертуары в них должны быть разнообразными.

— В первую очередь это должны быть кукольные постановки, — рассказал депутат.

По его мнению, на такие представления есть спрос. Председатель Молодежной палаты при Мосгордуме Мария Летникова полагает, что Год театра логично объединить с темой защиты окружающей среды. В качестве варианта она высказала идею организовать целый фестиваль, который включит серию спектаклей на тему экологии.

Вся праздничная афиша размещена на специальном сайте Культура.РФ 2019.culture.ru. В планах — более 70 театральных премьер, 30 фестивалей, запуск творческих лабораторий, проведение мастер-классов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Среди ключевых задач в Год театра — развитие театрального искусства в регионах, строительство и реконструкция театров, усиление грантовой поддержки. Необходимо обратить внимание на детские театры, чтобы на столичных подмостках ставилось больше спектаклей для юных зрителей. Важно поддерживать постановки, которые позволяют воспитывать подрастающее поколение. Работа предстоит серьезная. Считаю, что спальные районы столицы тоже должны приблизиться к театру. В этом плане может быть полезна программа «Мой район», которая реализуется по инициативе мэра Москвы.