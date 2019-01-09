В «Музее Москвы» открылась выставка фотографа Михаила Дашевского

В ноябре 2018 года Михаилу Дашевскому исполнилось 83 года. Выставка его работ — итог прожитых лет.

В экспозиции «Музея Москвы» собрано более 350 фотографий, отсортированных по семи разделам.

Начиная с 1960-х, показаны перемены в образе столицы от 70-90-х до начала 2000-х, а затем облик дворов и домиков Солянки, шумные центральные улицы и новостройки предстают в современном виде. К снимкам автор написал маленькие истории, превратив экспозицию в собрание новелл.

Снимать Михаил Дашевский начал активно в середине 60-х годов прошлого века, когда коллеги по работе подарили ему фотоаппарат «Зенит-С» — первую популярную в СССР зеркальную фотокамеру. А уж совсем серьезно он занялся фотографией в легендарном московском фотоклубе «Новатор», возникшем в 1961 году вместе с «оттепелью» — приходом к власти Никиты Хрущева и либерализацией.

— Тогда все технари собрались в «Новаторе» вместе с лучшими художниками. Целью многих фотолюбителей было попасть в газету или журнал, это было очень престижно. Но для меня работа в СМИ означала потерю свободы. Газета — это короткий поводок, когда надо было снимать сейчас и быстрее все сдавать в редакцию. Или на длинном поводке — в приложении к газете, скажем, в «Неделе». Видимость такой свободы была. И это искривляло точки роста. Душа атрофируется. Мне повезло — я-то на жизнь зарабатывал в другом месте, виброзащитой зданий. Это закон жизни такой, когда человек вламывается в профессию, а потом он, сам того не сознавая, мимо многих сюжетов проходит. Его перестает что-то волновать, хотя ему вроде ничего не запрещают. Ничего в этом криминального нет, просто захлестывает его другое. Документальный импрессионизм — я такое название придумал, чтобы оправдать свой метод съемки. Неяркая действительность, люди и замкнутые лица мне неинтересны. Снимать чернуху я не люблю, — рассказал «ВМ» фотограф.

Все снимки Михаила, за исключением нескольких портретов членов его семьи — подсмотренные на улицах Москвы, непостановочные. Официальные фотографы 70-х никогда не сняли бы реальную советскую овощебазу или очереди в ГУМе. А Дашевский снял!

Спустя 50 лет фото обычных людей, стоящих в ожидании на остановке, говорят об эпохе больше, чем несколько газетных статей. Снимки Михаила Дашевского — непредвзятый документ эпохи, лишенный лакировки действительности, присущей газетным фотографам и не отдающий пропагандой. Именно поэтому «ВМ» настоятельно рекомендует посмотреть эту выставку. Она работает до 24 февраля.