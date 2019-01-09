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Москвичам помогут окунуться 

Мослента + ещё 6 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
В столице обустроят более 60 площадок для крещенских купаний. Об этом в среду, 9 января, говорится материалах пресс-службы мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы, передает ТАСС.
«Места крещенских купаний будут оборудованы настилами с противоскользящими покрытиями, раздевалками, пунктами обогрева, передвижными туалетами», — говорится в сообщении.
Традиционные мероприятия в этом году пройдут с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Ожидается, что в купаниях примут участие более 180 тысяч человек.
Около площадок будут дежурить спасатели, скорая помощь и полиция, а сотрудники ГИБДД займутся регулированием дорожного движения. Кроме того, на объектах будут закреплены бригады для уборки, проведено освещение и организованы парковки.
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Новости Москвы , ГИБДД , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
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