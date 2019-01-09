Москвичам помогут окунуться

В столице обустроят более 60 площадок для крещенских купаний. Об этом в среду, 9 января, говорится материалах пресс-службы мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы , передает ТАСС

«Места крещенских купаний будут оборудованы настилами с противоскользящими покрытиями, раздевалками, пунктами обогрева, передвижными туалетами», — говорится в сообщении.

Традиционные мероприятия в этом году пройдут с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Ожидается, что в купаниях примут участие более 180 тысяч человек.