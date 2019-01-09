Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стадион СК «Олимпийский» закрыли на реконструкцию 

Москва24 + ещё 3 5 часов назад
Фото: ТАСС
Стадион спортивного комплекса "Олимпийский" закрыли для посетителей с 1 января из-за капитального ремонта, сообщается на сайте СК.
Все спортивные группы в залах стадиона отменены. Торговый центр "Новый Колизей" и книжная ярмарка тоже закрываются. Бассейн будет работать до лета 2019 года.
После реконструкции "Олимпийский" сохранит спортивную функцию, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Работы займут порядка двух лет, новые владельцы вложат в них примерно 400 миллионов долларов.
В обновленном здании сделают оздоровительно-реабилитационный комплекс, плавательный и прыжковый бассейны, гимнастические залы, аквапарк, центр экстремального спорта, крытый каток, теннисные корты, концертный зал. Кроме того, там появятся центр выставок и конференций, кинотеатр, детский развлекательный центр, СПА и фитнес-зоны, кафе и парковка.
Москва24: последние новости
В Москве оборудуют 60 площадок для крещенских купаний Собянин отметил надежную работу городских служб в праздники Сдать елки на переработку можно в 13 столичных парках
Новости Москвы , Марат Хуснуллин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко призвал Москву к ответу из-за С-40073
Германия захотела поучиться у «отсталой» России2
США наступают России на пятки314
Изнасилованная дознавательница выступила с требованием10
Украинцы вынесли вердикт томосу «новой церкви»286
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
00:38
Порошенко призвал Москву к ответу из-за С-400
Оружие Армия
00:13
«В детский дом поедешь, тварь»: мать унизила сына
Происшествия
02:18
Изнасилованная дознавательница выступила с требованием
Происшествия
04:14
Опубликована последняя песня лидера Linkin Park
Шоу-бизнес
00:58
Курилы без США: американцы отказались от баз
В мире Армия
02:27
Норвегия заговорила о войне с Россией
Войска Армия
01:59
СМИ сообщили о гибели российского военного в Сирии
В мире
02:27
«Немцы нас уважали»: на Украине сходят с ума
Украина Армия
03:13
У «Северного потока-2» обнаружили слабое место
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение