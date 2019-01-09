Стадион СК «Олимпийский» закрыли на реконструкцию

Стадион спортивного комплекса "Олимпийский" закрыли для посетителей с 1 января из-за капитального ремонта, сообщается на сайте СК.

Все спортивные группы в залах стадиона отменены. Торговый центр "Новый Колизей" и книжная ярмарка тоже закрываются. Бассейн будет работать до лета 2019 года.

После реконструкции "Олимпийский" сохранит спортивную функцию, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин . Работы займут порядка двух лет, новые владельцы вложат в них примерно 400 миллионов долларов.

В обновленном здании сделают оздоровительно-реабилитационный комплекс, плавательный и прыжковый бассейны, гимнастические залы, аквапарк, центр экстремального спорта, крытый каток, теннисные корты, концертный зал. Кроме того, там появятся центр выставок и конференций, кинотеатр, детский развлекательный центр, СПА и фитнес-зоны, кафе и парковка.