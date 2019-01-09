Первые дома ЖК «Зиларт» в Москве сданы в эксплуатацию

Первые дома ЖК "Зиларт" в Москве сданы в эксплуатацию, говорится в сообщении девелопера проекта группы компаний ЛСР.

Четыре новых здания — это, в общей сложности, 200 тысяч квадратных метров недвижимости, более 1,3 тысячи квартир, порядка 100 тысяч квадратных метров жилья, почти 10 тысяч квадратных метров коммерческих помещений, более тысячи новых рабочих мест.

В разработке архитектурных решений принимали участие ведущие российские архитектурные бюро, и каждый дом построен по авторскому проекту.

"Дом-хамелеон", — так называют здание, спроектированное архитектурным бюро "Мезонпроект". "Это единственное в Европе здание такого масштаба, фасад которого полностью выполнен из ангобированного кирпича, который еще называют "глазурированным". Благодаря "глазури" черный цвет фасада "Дома-хамелеона" играет на солнце и может изменять оттенки, в зависимости от освещения, в разную погоду", — говорится в материалах.

А дом №1 по улице Архитектора Щусева спроектирован архитектурным бюро SPEECH. Фасад дома отличается нестандартными решениями. Так, часть кирпичей в кладке специально уложены "изнанкой" к наблюдателю, что придает поверхности фактурность. Помимо этого все кирпичи, произведенные по технологии "флэшинга" на Никольском кирпичном заводе группы компаний ЛСР, двухцветные. Почтовые ящики в доме оснащены функцией рассылки SMS-оповещений и мультимедийными экранами.

Еще один из введенных домов, так называемый "Дом с 3D-фасадами", спроектирован архбюро "Цимайло Ляшенко и Партнеры". Особенность этого здания — сложный орнамент на стенах. Рисунок выкладывали в мастерской, а затем фасад "подвесили" на монолитное основание. В облицовке была использована так называемая рустовая кладка: кирпичи здесь выдаются за плоскость фасада, образуют выпуклые рисунки в пространстве.

В ансамбль дома №3, спроектированный мастерской " Евгений Герасимов и партнеры" входит таунхаус, в котором всего пять квартир — в каждой потолок выполнен в виде прозрачного купола диаметром почти 2 метра.

В четырех домах, которые были введены в эксплуатацию, уже продано 99% квартир, оставшиеся квартиры можно приобрести по цене от 10,6 миллиона рублей.

"Зиларт" — крупнейший в Европе проект реорганизации бывшей промышленной зоны, реализуемый группой компаний ЛСР. Всего в проекте предусмотрено более 30 гектаров озелененной и благоустроенной территории. Реализация всего проекта продлится до 2024 года. На территории жилого комплекса будет построено более 1,5 миллионов квадратных метров недвижимости.