Реконструкцию площади Киевского вокзала проведут в 2019 году

Сергей Собянин. В этом году в столице будет проведена реконструкция площади Киевского вокзала, также работы по благоустройству проведут на небольших улицах города, сообщил мэр Москвы

«Продолжим (в 2019 году — ред.) благоустройство небольших улиц и переулков в центре, проведем очень сложную реконструкцию площади Киевского вокзала, но основная часть работ будет проводиться за пределами Садового кольца, в жилых районах», — сказал Собянин в интервью kp.ru.

Он уточнил, что также в планах благоустройство набережных Москвы-реки в Замоскворечье — Кадашевской и других. Кроме того, начнется строительство новой набережной Марка Шагала на ЗИЛе, продолжится обустройство зеленых территорий вдоль берегов Яузы.

По его словам, в 2019 году на ВДНХ откроется парк аттракционов. Еще на очереди завершение реставрации фонтанов «Каменный цветок» и «Дружба народов», а также нескольких павильонов на Центральной аллее.

Мэр добавил, что благоустройство основных улиц в центре Москвы было завершено в 2017 году. Тем не менее в 2018 году некоторые работы в центре провели.