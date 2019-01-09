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Реконструкцию площади Киевского вокзала проведут в 2019 году 

РИАМО + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИАМО, Александр Манзюк
В этом году в столице будет проведена реконструкция площади Киевского вокзала, также работы по благоустройству проведут на небольших улицах города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Продолжим (в 2019 году — ред.) благоустройство небольших улиц и переулков в центре, проведем очень сложную реконструкцию площади Киевского вокзала, но основная часть работ будет проводиться за пределами Садового кольца, в жилых районах», — сказал Собянин в интервью kp.ru.
Он уточнил, что также в планах благоустройство набережных Москвы-реки в Замоскворечье — Кадашевской и других. Кроме того, начнется строительство новой набережной Марка Шагала на ЗИЛе, продолжится обустройство зеленых территорий вдоль берегов Яузы.
По его словам, в 2019 году на ВДНХ откроется парк аттракционов. Еще на очереди завершение реставрации фонтанов «Каменный цветок» и «Дружба народов», а также нескольких павильонов на Центральной аллее.
Мэр добавил, что благоустройство основных улиц в центре Москвы было завершено в 2017 году. Тем не менее в 2018 году некоторые работы в центре провели.
«Благоустроили переулки между Маросейкой и Мясницкой, площадь у метро «Улица 1905 года», новый вход в парк Горького на Ленинском проспекте, завершили работы на Лесной улице. Чемпионат мира этим работам не помешал. Кроме того, проведены огромные работы в других округах Москвы — благоустроили десятки первоклассных парков, тысячи дворов», — подчеркнул Собянин.
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Новости Москвы , Марк Шагал , Сергей Собянин , Комсомольская правда , Москва
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