Станцию БКЛ «Печатники» построят на Шоссейной улице в Москве

Московскому метрополитену предоставят земельный участок на Шоссейной улице для строительства станции "Печатники" Большой кольцевой линии (БКЛ). Соответствующее решение приняла градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), сообщила в среду пресс-служба Москомстройинвеста.

"ГЗК, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с предоставлением земельного участка по адресному ориентиру: Шоссейная улица, д. 2, корп. 2 (Юго-Восточный административный округ) для строительства объекта метрополитена — станционного комплекса "Печатники" и объединенного здания эксплуатационного персонала", — говорится в сообщении.

Как отметила и.о. председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасия Пятова, согласно решению комиссии, земля будет предоставлена метрополитену в аренду. Ее площадь составляет 5,09 га. Строительство станции будет осуществляться в рамках создания Восточного участка Третьего пересадочного контура метро от станции "Каширская" до станции "Карачарово". Сейчас на земельных участках расположены объекты некапитального строительства.

Всего на БКЛ разместится 31 станция, из них 18 будут снабжены переходами на действующие линии столичной подземки, семь — на радиальные направления железных дорог, две — на Московское центральное кольцо. После завершения строительства в 2020-2021 годах БКЛ станет самой протяженной линией московского метро.