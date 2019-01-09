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Семи корпусам Яузской больницы вернут исторический облик 

Вечерняя Москва + ещё 6 5 часов назад
Фото: Александр Кожохин, "Вечерняя Москва"
Глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал о начале работ по реставрации городской клинической больницы №23 имени Ипполита Давыдовского. Восемь ее исторических строений были возведены в XVIII-XX. Учреждение более известно как Яузская больница, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Пилонам в чугунными львами, оформляющими вход, вернут правильную геометрию. Будут отреставрированы печи и своды Монье, а на полу воссоздадут историческое покрытие из метлахской плитки.
Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал скорое открытие центра гимнастики, расположенного на территории спортивного комплекса «Лужники».
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