Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 400 тысяч человек посетили ВДНХ в праздничные дни 

Москва24 + ещё 14 3 часа назад
Фото: Москва24
С 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года там прошло более 100 развлекательных мероприятий.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, наибольшее количество гостей было на ВДНХ в новогоднюю ночь. Там собралось более 20 тысяч человек. Центральной концертной площадкой стал каток "Ракета". Те, кто пришел встречать новый год на ВДНХ смогли увидеть фейерверк из 300 залпов.
Не менее насыщенная программа ждала гостей "Города зимы" в Рождество. 7 января гости площадки стали участниками костюмированного шествия "За Рождественской звездой".
13 января на ВДНХ в павильоне "Рабочий и колхозница" москвичи и гости столицы смогут отпраздновать Старый Новый год в стиле ретро. Посетителей ждет концерт в лучших традициях "Голубого огонька" ансамбля "Юность".
Ранее сообщалось, что новогодние мероприятия в Москве посетили более 12,5 миллиона человек. Больше всего людей было на центральных и окружных площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", а также в столичных парках, на ВДНХ и на Тверской, которая несколько дней была пешеходной. Центральная улица стала самым популярным местом для прогулок в праздники. В мастер-классах и соревнованиях поучаствовали десятки тысяч людей. Почти восемь тысяч человек попробовали свои силы в слэклайне — хождении по канату, более 1,5 тысячи гостей попробовали себя в керлинге.
Кроме того, во время зимних каникул в столице было организовано 250 новогодних елок. Более миллиона детей посетили представления, музеи, выставочные залы, библиотеки и кинотеатры. Перемещаться по городу в эту новогоднюю ночь было проще, чем раньше. Метро работало круглосуточно. Пассажиропоток в этот период составил около 400 тысяч человек, а порядка двух миллионов воспользовались услугами Московского центрального кольца.
Москва24: последние новости
Восемь участков в центре Москвы предоставят для нужд метрополитена Движение в проезде Девичьего Поля перекроют в январе Команда КВН выступит для гостей фестиваля "Путешествие в Рождество"
Комментарии
Новости Москвы , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Сколько продлится падение доллара19
Настоящая война: кто станет президентом Украины453
Американские ВМС угрожают России в Арктике27
В Минобороны отреагировали на гибель военного спутника39
Самый богатый человек планеты разводится6
Видео
00:39
Настоящая война: кто станет президентом Украины
В мире Украина
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
01:53
Культ личности президента Туркмении показали на пальцах
В мире
00:59
В Минобороны отреагировали на гибель военного спутника
Армия Наука и техника
00:38
Порошенко призвал Москву к ответу из-за С-400
Оружие Армия
00:45
Собянин напомнил москвичам о «Путешествии в Рождество»
Новости Москвы
02:05
Семчев удивил поклонников
Шоу-бизнес
00:15
Девушку Гуфа обвинили в распространении ВИЧ
Шоу-бизнес
10:29
Курилы раздора: Визит Абэ в Россию могут отменить
Политика
00:48
«Слишком женская» сумка мужчины вызвала драку
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение