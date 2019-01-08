В Московском метро рассказали о забытых в новогодние праздники вещах

Пассажиры московского метро за новогодние праздники забыли в вагонах более 200 вещей, в том числе бороду и посох Деда Мороза, сообщает московский метрополитен.

"За новогодние каникулы пассажиры забыли в московском метро более 200 различных предметов… Среди самых необычных — борода с посохом Деда Мороза и чемодан с вещами, а также ледянки, коньки и детская коляска", — говорится в сообщении.

Сообщается, что половина вещей, потерянных пассажирами метрополитена за январские праздники, уже возвращена владельцам.

"За бородой и посохом пока никто не обращался, но мы с радостью вернем их владельцу. Возможно, это был самый настоящий Дед Мороз", — рассказали в метрополитене.

Пресс-служба напоминает, что все вещи, найденные на станциях метро, в вестибюлях или в вагонах поездов, передаются на склад забытых вещей, который находится на станции "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии. Забытые вещи хранятся в течение шести месяцев.