Грипп и ОРВИ в Москве отступили на четверть ниже эпидпорога

Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в столице на 23,4% ниже эпидемического порога. Об этом сообщает пресс-служба московского управления Роспотребнадзора.

По словам специалистов, в городе спокойная эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ. К тому же, уровень заболеваемости полностью соответствует середине зимы.

Отмечается, что показатели заболеваемости являются низкими во всех возрастных группах.

Ранее туристов, которые во время новогодних каникул отдыхали в Грузии, призвали проверить здоровье. Сейчас в этой стране бушует грипп H1N1, характерными симптомами которого являются насморк, кашель, тошнота и диарея.