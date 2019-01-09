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Грипп и ОРВИ в Москве отступили на четверть ниже эпидпорога 

Москва24 + ещё 7 5 часов назад
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в столице на 23,4% ниже эпидемического порога. Об этом сообщает пресс-служба московского управления Роспотребнадзора.
По словам специалистов, в городе спокойная эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ. К тому же, уровень заболеваемости полностью соответствует середине зимы.
Отмечается, что показатели заболеваемости являются низкими во всех возрастных группах.
Ранее туристов, которые во время новогодних каникул отдыхали в Грузии, призвали проверить здоровье. Сейчас в этой стране бушует грипп H1N1, характерными симптомами которого являются насморк, кашель, тошнота и диарея.
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