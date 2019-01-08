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Москвичам посоветовали не держать в квартирах новогодние елки слишком долго 

Москва24 + ещё 9 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В МЧС напомнили москвичам о том, что новогоднюю ель не стоит держать в квартире долгое время. Высохшая хвоя представляет повышенную пожарную опасность, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.
"Искусственные елки, изготовленные из синтетических материалов, также пожароопасны и при горении выделяют токсичные вещества опасные для здоровья", — говорится в сообщении.
Также в МЧС напомнили, что детям нельзя самостоятельно включать иллюминацию на елке. Все гирлянды нужно выключать перед сном или выходом из дома.
"Не украшайте елку бумажными игрушками и ватой. Ни в коем случае не украшайте елку свечами, не применяйте в помещении хлопушки и фейерверки", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что жители столицы с 9 января по 1 марта смогут отнести на переработку елки, сосны и пихты. Принимать деревья будут в 473 пунктах. Приемка осуществляется бесплатно. Важно, чтобы на деревьях не было мишуры и игрушек.
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Новости Москвы , Общество , МЧС , АГН "Москва"
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