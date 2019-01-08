Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Телевизоры планируют установить во всех автобусах Мострансавто 

Москва24 + ещё 2 2 часа назад
Фото: Москва24
В автобусах ГУП Московской области "Мострансавто" появятся телевизоры, передает Агентство "Москва", ссылаясь на заявление Анны Кротовой, первого заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
По ее словам, телевизоры начнут устанавливать в марте. В первой половине года все автобусы будут оборудованы. Соглашение для реализации проекта планируется подписать в феврале 2019 года.
Как пояснила Кротова, это будет концессия. Мострансавто даже заработает на том, что предоставит место для размещения экранов. Возврат инвестиций инвестором будет за счет продажи эфирного времени.
В рамках тестирования системы телевизоры уже установлены на ряде маршрутов и пользуются большим успехом.
Ранее сообщалось, что в ночь на Рождество городской транспорт Москвы работал дольше обычного и перевез более 400 тысяч человек.
Москва24: последние новости
Ограничение движения введут в двух переулках Москвы Районные рождественские площадки станут столичной традицией Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством
Новости Москвы , АГН "Москва" , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин раскрыл свое воинское звание74
Порошенко обвинили в намеренном обострении отношений с РФ10
Сбежавшая от Фадеева фаворитка показала интимное видео1
Скандальная реклама про русских появилась в Эстонии68
Волочкова эмигрировала из России445
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
00:53
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение