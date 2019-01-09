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Куда можно сдать в Москве новогоднюю елку 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новогодние елки, сосны и пихты москвичей примут на переработку почти в 500 пунктах сбора в рамках «Елочного круговорота». Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Акция стартует сегодня, 9 января, и продлится до 1 марта. Всего пунктов сбора новогодних деревьев — 473. 13 из них организованы «Мосприродой» на природных территориях, остальные — префектурами разных административных округов столицы.
В пунктах будут бесплатно принимать елки, сосны и пихты без мишуры и украшений. В дальнейшем деревья будут переработаны в щепу на трех дробилках — в Зеленограде, парке «Кузьминки-Люблино» и поселке Ульяновского лесопарка в городском поселении Московский.
Щепа будет использована в вольерных комплексах, для отсыпки дорожек и компостирования и производства почвогрунтов.
Целью «Елочного круговорота» является правильная утилизация новогодних деревьев, которые при неправильной не могут разложиться естественно на мусорных полигонах.
Еще одной целью акции является привлечение внимания москвичей к проблеме раздельного сбора отходов.
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