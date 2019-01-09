В Москве удвоился штраф за неоплату парковки 

С 9 января штраф за неоплату парковки в Москве увеличился с 2,5 до 5 тысяч рублей, передает «Интерфакс».
Соответствующие поправки в КоАП, принятые депутатами городской думы и подписанные мэром Сергеем Собяниным, вступили в силу в первый рабочий день 2019 года.
Решение объяснили несоразмерностью прежнего штрафа тарифам на услуги стоянки. Так, с 15 декабря стоимость парковки возле «Москва-Сити», а также на Арбате, Неглинной, Тверской и ряде других улиц увеличилась с 200 до 380 рублей в час.
Также с 1 января на четыре процента подорожала стоимость эвакуации неправильно припаркованного транспорта с мощностью двигателей от 80 до 250 лошадиных сил.
С 31 декабря по 8 января парковка в Москве была бесплатной, в том числе на тех стоянках, где бралась плата по воскресным дням.
В октябре сообщалось об инициативе Минтранса ввести динамические тарифы для общественного транспорта, при которых поездка в часы пик станет обходится пассажирам дороже.