В Москве удвоился штраф за неоплату парковки

С 9 января штраф за неоплату парковки в Москве увеличился с 2,5 до 5 тысяч рублей, передает «Интерфакс»

Соответствующие поправки в КоАП, принятые депутатами городской думы и подписанные мэром Сергеем Собяниным , вступили в силу в первый рабочий день 2019 года.

Решение объяснили несоразмерностью прежнего штрафа тарифам на услуги стоянки. Так, с 15 декабря стоимость парковки возле «Москва-Сити», а также на Арбате, Неглинной, Тверской и ряде других улиц увеличилась с 200 до 380 рублей в час.

Также с 1 января на четыре процента подорожала стоимость эвакуации неправильно припаркованного транспорта с мощностью двигателей от 80 до 250 лошадиных сил.

С 31 декабря по 8 января парковка в Москве была бесплатной, в том числе на тех стоянках, где бралась плата по воскресным дням.