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Ограничение движения введут в двух переулках Москвы 

Москва24 + ещё 3 3 часа назад
Фото: Москва24
Ограничение движение транспорта начнет действовать в Старопанском переулке в центре Москвы с 9 января 2019 года, передает Агентство "Москва".
Как сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы, ограничение введут в связи с инженерными работами по 1 февраля 2019 года, а также с 6 февраля по 21 марта.
Аналогичные ограничения коснуться Большого Черкасского переулка в период с 2 по 5 и с 10 по 13 февраля, а также с 22 по 24 марта. Движение будет ограничиваться в виде поэтапного занятия одной полосы.
Ранее сообщалось, что несколько улиц будут ограничены для движения транспорта с 9 января по 30 июля 2019 года в столичном районе Куркино.
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Новости Москвы , АГН "Москва" , Москва
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