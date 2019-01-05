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Стали известны самые популярные вопросы от пассажиров метро 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Московский метрополитен проанализировал обращения пассажиров за консультациями к сотрудникам стоек «Живое общение» за 2018 год. За этот период насчитано около 600 тысяч обращений, что в три раза выше, чем в 2017 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного метро.
Самой популярной в прошлом году стала информационная стойка на станции «Александровский сад». Пик обращений зафиксирован в июле-июле, когда в Москве проходил Чемпионат мира по футболу. За время проведения мероприятия за помощью к сотрудникам за инфостойкой обратились более 33 тысяч пассажиров подземки.
На втором и третьем месте по востребованности оказались информационные стойки на станциях «Комсомольская» и «Площадь Революции». Там консультации получили 52,5 и 44,7 тысяч человек соответственно.
Чаще всего жители и гости столицы на стойках «Живое общение» спрашивали, как пройти на Красную площадь и к парку «Зарядье». Кроме того, пассажиры интересовались кратчайшими маршрутами передвижения по метро, способами проезда к аэропортам и вокзалам, а также пересадками на другие виды общественного транспорта, сообщает «Российская газета».
Стойки «Живое общение» находятся на 13 станций московского метро. Еще на 5 станциях МЦК располагаются информационные стенды с полезной информацией для гостей и жителей столицы.
Ранее стало известно, что в Москве до конца году будут открыты 14 новых станций метрополитена.
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Новости Москвы , "Российская газета" , Москва
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