Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самую большую школу в РФ откроют в Москве 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Власти Москвы планируют сдать новую школу на 2,5 тысячи мест на территории бывшего завода ЗИЛ. Учебное заведение станет самым большим в России, заявил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарёв.
Он уточнил, что для навигации в здании школы будут использоваться сенсорные панели, как в торговом центре. Это, по слова чиновника, поможет ориентироваться в учреждении.
Бочкарёв отметил, что в здании откроют специализированные классы естественных наук, лекционную аудиторию на 75 человек, лингвистический блок, комнаты для кружков, секций и уроков труда. Кроме того, появятся кабинет конструирования из LEGO, изостудия, шахматный клуб, а также зрительный зал на 1 тысячу 40 человек, сообщает АГН «Москва».
Ранее News.ru писал, что устройства, которые проверяют проходящих в социальные учреждения людей, должны быть модернизированы. Соответствующее мнение высказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Они должны определять, несёт ли учащийся оружие в школу.
News.ru: последние новости
ЦОДД сообщил об изменении движения транспорта в Москве Трудовой патент для мигрантов подорожал в Москве Составлен новогодний рейтинг станций метро Москвы
Комментарии1
Новости Москвы , Андрей Бочкарев , Завод имени И.А. Лихачева , Правительство Москвы , АГН "Москва" , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лавров забил последний гвоздь в крышку гроба санкций»44
США «последний раз» предупредили Турцию из-за С-40024
Магнитогорцы написали петицию Путину854
Выкинутая водителем маршрутки женщина умерла252
Избита врач упомянутого на встрече с Путиным мальчика89
Видео
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
03:17
Опасная посадка A380 попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение