Самую большую школу в РФ откроют в Москве

Он уточнил, что для навигации в здании школы будут использоваться сенсорные панели, как в торговом центре. Это, по слова чиновника, поможет ориентироваться в учреждении.

Бочкарёв отметил, что в здании откроют специализированные классы естественных наук, лекционную аудиторию на 75 человек, лингвистический блок, комнаты для кружков, секций и уроков труда. Кроме того, появятся кабинет конструирования из LEGO, изостудия, шахматный клуб, а также зрительный зал на 1 тысячу 40 человек, сообщает АГН «Москва»

Ранее News.ru писал, что устройства, которые проверяют проходящих в социальные учреждения людей, должны быть модернизированы. Соответствующее мнение высказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Они должны определять, несёт ли учащийся оружие в школу.