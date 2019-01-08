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Патриарх Кирилл открыл рождественскую елку в Кремле 

ТАСС + ещё 8 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Рождеством детей из многодетных семей, детей священнослужителей и воспитанников детских домов, которые прибыли во вторник в Москву из разных регионов России на главную елку страны в Кремле.
"В истории Рождества очень много важных смыслов. Господь пришел, чтобы дать нам самое большое сокровище — ни золото, ни серебро, ни богатство, ни славу. Он пришел для того, чтобы мир стал добрым, таков его замысел, и каждый человек, который становится добрее от сопрокосновения с Господом, одновременно становится лучше. Это означает развитие человеческой личности, и если человек развивается, становясь более добрым и любящим, то это развитие приводит его к Богу", — сказал он.
Предстоятель Русской православной церкви пожелал детям возрастать в вере и добрых делах, становиться лучше, "чтобы больше света было в ваших сердцах и вокруг вас и чтобы Господь благословил ваше будущее".
Перед началом представления патриарх пообщался с девочкой Машей Бочкаревой с синдромом Дауна из Ижевска. Она узнала по телевизору, что у патриарха день рождения и написала ему письмо, в котором пожелала: "пусть Боженька охраняет Вас всегда". И попросила благословения, чтобы Господь помог ей учиться и научиться хорошо говорить.
"Спасибо, что ты откликнулась на приглашение и сегодня вместе со мной. Дай Бог, чтобы у тебя все получилось", — сказал предстоятель РПЦ.
Он также поздравил с Новым годом и Рождеством Машу Кувшинову из Орла, которая перенесла три сложных операции на легких. В своем письме она попросила пригласить на главную елку страны своего младшего брата. Патриарх Кирилл исполнил ее мечту и пригласил на праздник всю семью, которая во время представления сидела рядом с ним.
Перед открытием елки патриарх совершил литургию в Успенском соборе Кремля.
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Новости Москвы , Общество , Патриарх Кирилл , РПЦ , Москва
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