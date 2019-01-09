Сергей Собянин напомнил москвичам о фестивале «Путешествие в Рождество»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители столицы и гости города в течение нескольких дней могут побывать на фестивале.

Глава города напомнил о фестивале «Путешествие в Рождество».

— «Путешествие в Рождество завершится через несколько дней. Еще есть время окунуться в атмосферу праздника, — написал Сергей Собянин.

В публикации на странице главы города представлены фотографии с площадок фестиваля, включая те, которые расположены в центре столицы.

Напомним, что фестиваль „Путешествие в Рождество“ стартовал 14 декабря.