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Сергей Собянин напомнил москвичам о фестивале «Путешествие в Рождество» 

Вечерняя Москва + ещё 31 4 часа назад
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители столицы и гости города в течение нескольких дней могут побывать на фестивале.
Глава города напомнил о фестивале «Путешествие в Рождество».
— «Путешествие в Рождество завершится через несколько дней. Еще есть время окунуться в атмосферу праздника, — написал Сергей Собянин.
В публикации на странице главы города представлены фотографии с площадок фестиваля, включая те, которые расположены в центре столицы.
Напомним, что фестиваль „Путешествие в Рождество“ стартовал 14 декабря.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Москва
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