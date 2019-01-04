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Более 8,5 тыс. камер видеонаблюдения планируют установить в Москве в 2019-2020 гг. 

Агентство «Москва» + ещё 2 1 час назад
Фото: depositphotos/Pixinooo
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
«Городская система видеонаблюдения постоянно модернизируется и совершенствуется, производится замена установленных камер на камеры высокого разрешения. Так в 2019-2020 гг. в столице планируется установить более 8,5 тыс. дополнительных камер, а также продолжить модернизировать систему», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в единый центр хранения данных интегрируются внешние системы видеонаблюдения. В 2018 г. было подключено порядка 8 тыс. камер. Среди них камеры стадиона «Лужники», торговых центров, подземных и пешеходных переходов, камеры видеонаблюдения интеллектуальной транспортной системы, метрополитена и другие.
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