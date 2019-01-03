Свыше 8,5 тысяч единиц коммунальной техники убирают снег на улицах Москвы

Коммунальные службы Москвы продолжают работы по уборке снега с улиц города, задействовав свыше 8,5 тысячи коммунальной техники, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"В работах задействовано свыше 8,5 тысячи единиц дорожно-уборочной техники", — сказал Бирюков журналистам в четверг.

По его информации, одновременно проводится механизированная и ручная уборка снега и противогололедная обработка пешеходных зон, сходов и съездов с тротуаров на проезжую часть, остановок общественного транспорта и подходов к ним, подходов к станциям метрополитена и МЦК, подземным и надземным переходам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Под особы контролем — очистка от снега кровель, которая ведется в том числе с применением автовышек.

Как уточнил Бирюков, в Москве с начала января выпало 8 сантиметров снега, в четверг и к утру пятницы ожидается еще 5 сантиметров.