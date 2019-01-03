Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названа причина задержания американского шпиона в Москве
Названа причина задержания американского шпиона в Москве

Свыше 8,5 тысяч единиц коммунальной техники убирают снег на улицах Москвы 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Коммунальные службы Москвы продолжают работы по уборке снега с улиц города, задействовав свыше 8,5 тысячи коммунальной техники, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В работах задействовано свыше 8,5 тысячи единиц дорожно-уборочной техники", — сказал Бирюков журналистам в четверг.
По его информации, одновременно проводится механизированная и ручная уборка снега и противогололедная обработка пешеходных зон, сходов и съездов с тротуаров на проезжую часть, остановок общественного транспорта и подходов к ним, подходов к станциям метрополитена и МЦК, подземным и надземным переходам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Под особы контролем — очистка от снега кровель, которая ведется в том числе с применением автовышек.
Как уточнил Бирюков, в Москве с начала января выпало 8 сантиметров снега, в четверг и к утру пятницы ожидается еще 5 сантиметров.
Последние новости
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году Западные СМИ: во что Путин превратил Россию к 2019 году
Комментарии
Новости Москвы , Петр Бирюков , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Франция выдала России беглого экс-министра91
На Украине появился еще один кандидат в президенты5
«Невозможно победить Россию»562
США выставят Москве ультиматум628
Киев объяснил закрытие избирательных участков в России92
Видео
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
00:53
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Хвастовство Урганта не прошло незамеченным
Шоу-бизнес
00:53
Разин сообщил шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
03:17
Опасная посадка A380 попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение