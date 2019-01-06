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В Москве в рождественскую ночь транспорт будет работать дольше 

BFM.RU + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Московский транспорт продлит работу в рождественскую ночь, сообщили «Интерфаксу» в департаменте транспорта Москвы.
«В рождественскую ночь с 6 на 7 января меняется режим работы городского транспорта. Москвичи и гости города смогут посетить в полночь храмы и церкви, а после отправиться домой на метро, электричках и автобусах. Метрополитен и Московское центральное кольцо работают до 2:00», — сообщили в ведомстве.
По словам собеседника агентства, дольше всего будет работать наземный городской транспорт — до 3:00.
«7 января пассажирам будут доступны 165 маршрутов, круглосуточно — 13 ночных, — сказали в департаменте. — Также до 2:00 часов ночи продлено время движения поездов пригородного сообщения в рождественскую ночь».
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