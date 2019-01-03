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В центре Москвы сняты перекрытия 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нормальное движение по улицам Тверской и Моховой, по Театральному проезду и переулкам в центре Москвы возобновилось. Об этом сообщили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
"Сняты — перекрытия в центре города. Снова открыты для проезда Тверская, Моховая, Театральный проезд и полтора десятка переулков", — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
Ранее сообщалось, что несколько улиц в центре Москвы были закрыты для движения транспорта до 3 января в связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество".
В частности, Тверская улица была пешеходной. На Моховой был перекрыт участок от Воздвиженки до Тверской улицы, в Театральном проезде — от Большой Дмитровки до Петровки, Охотный Ряд был перекрыт полностью.
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Новости Москвы , Москва
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