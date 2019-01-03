Быть в тонусе: где покататься на коньках, лыжах, тюбингах

Как провести новогодние каникулы весело и с пользой? Рассказываем о популярных местах столицы для активного отдыха.

Более 1,4 тысячи катков с искусственным и естественным льдом, 384 лыжные трассы общей протяженностью свыше 580 километров, более 260 ледяных горок и снежных городков подготовили в Москве к зимнему сезону. Здесь москвичи и гости столицы могут показать пируэты либо сделать первые шаги на льду, покататься на тюбингах и санках, а также устроить лыжный забег.

Фигуры на льду под музыку и фильм

Катки с искусственным льдом работают на ВДНХ. Каток «Ракета» впервые открыт на площади Промышленности, около павильона «Космос». Площадь искусственного льда составляет более 8,6 тысячи квадратных метров. «Ракета» вмещает 2400 тысячи посетителей. «Цветник», предназначенный для спокойного катания, находится на центральной аллее, между фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок». «Цветник» площадью 4,5 тысячи квадратных метров может одновременно принять до 1200 человек. А для юных посетителей работает детский каток.

В саду имени Баумана можно посетить «КиноКаток». Тут установили медиаэкран и по выходным показывают популярные фильмы. А на площади перед катком появился ящик исполнения желаний, куда можно опустить записку с заветной просьбой. Мечты уже начали сбываться, а в конце сезона еще несколько счастливчиков получат шанс увидеть новогоднее чудо.

В Перовском парке всех желающих ждут на «КотКатке». Здание проката украсили плакаты с изображением кошек, а на входном билете изображены котята.

В этом сезоне в столице появились и новые катки. Они открылись в ландшафтном парке «Митино», в парке в Южном Бутове, парке имени Святослава Федорова и Бабушкинском парке.

Лыжные маршруты на любой вкус

Если с коньками не сложилось, можно встать на лыжи. Для любителей этого вида спорта в Москве оборудовали 384 трассы общей длиной 582,9 километра.

Первое место по протяженности лыжных трасс занимает парк «Сокольники». Здесь проложено более 50 километров маршрутов. Одна из самых популярных — лыжня с искусственным снежным покровом — проходит по 2-му Лучевому просеку от Митьковского проезда до Поперечного просека. Ее протяженность — 1500 метров (750 метров — в одном направлении). Вечером трасса подсвечивается фонарями. Маршрут открыт ежедневно и круглосуточно.

На втором месте — Измайловский парк. Здесь протяженность лыжных маршрутов и троп здоровья составляет 17 километров.

Третье место делят парк Олимпийской деревни, «Фили» и музей-заповедник «Царицыно». В этом году трасса в парке «Фили» стала длиннее в два раза: она увеличилась с пяти до 10 километров. Большая ее часть проходит по набережной. В «Царицыне» работает новая трехкилометровая лыжная трасса. Ее проложили по просьбам местных жителей на южном берегу Нижнего Царицынского пруда.

С ветерком на «ватрушке»

Для тех, кто не готов к серьезным физическим нагрузкам, есть ледяные горки. Чтобы прокатиться на тюбинге, не нужно прикладывать много сил, а вот море удовольствия при этом обеспечено.

Любителей острых ощущений ждут в парке «Сокольники». Этой зимой там появилась самая длинная в столице горка для катания на тюбингах — «Всепогорка». Ее высота — более 12 метров, длина склона — 200 метров. Покататься на «Всепогорке» можно с 11:00 до 22:00 по расписанию сеансов, вход — по электронному билету. Детей от семи до 12 лет пускают со взрослыми, дети до семи лет на горку не допускаются.

Всепогодная горка также открылась в парке 50-летия Октября. Посетители могут кататься на надувных «ватрушках» с укрепленным дном.

В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» между Манежной площадью и площадью Революции появилась большая ледяная горка: 100 метров в длину и восемь — в высоту.

На ВДНХ установили семиметровую тюбинговую горку «Север». Она находится в Северном сквере, справа от арки главного входа. У горки пять склонов, а длина выкатов составляет около 80 метров. Тюбинговая горка есть и в парке искусств «Музеон» — у входа в Новую Третьяковку.

Одна из самых старых горок столицы расположена в парке музея-заповедника «Царицыно». Сюда москвичи приходили кататься еще в XIX веке. А в парке «Фили» традиционно работает деревянная горка, которая очень популярна у детей.

Также покататься на горках можно в ландшафтном парке «Митино», Лианозовском и Гончаровском, Бабушкинском и Измайловском парках, парке Победы на Поклонной горе, в «Красной Пресне», «Кузьминках» и других парках Москвы.