Москвичей напоили

За дни праздничных гуляний на Тверской улице с 31 декабря по 2 января жителям и гостям столицы продали более 70 тысяч порций чая. Об этом в четверг, 3 января, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Как рассказали организаторы фестиваля «Путешествие в Рождество», также москвичи охотно покупали кофе (около 70 тысяч порций), а безусловным лидером среди напитков стал «Напиток рождественский».

«Его результат — продано почти 98 тысяч порций. Стоит отметить, что рестораны представили его в детском и взрослом вариантах», — пояснили в оргкомитете.

Там также отметили, что из еды наибольшей популярностью у горожан пользовались пироги и разнообразные булочки — их было продано почти 45 тысяч.

Ранее сообщалось, что в Москве на время новогодних праздников ограничили продажу алкоголя. Запрет на продажу алкогольных напитков будет действовать в магазинах, расположенных возле площадок с новогодними гуляньями, до 9 января.