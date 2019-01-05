Заммэра Москвы рассказал о запуске новых станций метро в 2019 году

Москва , 5 янв — РИА Недвижимость. В этом году в Москве планируется открыть 14 новых станций метро, сообщил в субботу журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

По его словам, прошедший год стал рекордным для столичного метростроения — было открыто 17 новых станций. При этом был сделан задел на этот год, подчеркнул чиновник.

"В этом году планируем сдать те же 33 километра линий метро, 14 станций и два депо", — уточнил Хуснуллин. В частности, в конце марта — начале апреля предполагается сдать участок «Косино» — «Некрасовка» Некрасовской линии, а в конце декабря — участок от «Лефортово» до" Авиамоторной" той же ветки.

"Планируем уже к маю провести метро в Коммунарку, продлить Сокольническую линию. Там уже поезда проходят обкатку", — также рассказал Хуснуллин. Он отметил, что, несмотря на длинные выходные, на всех строящихся станциях уже с 3 января возобновлены полноценные работы.